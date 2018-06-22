Fenerbahçe Philip Cocu'yu resmen duyurdu

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi teknik direktör arayışları son buldu. Aykut Kocaman'ın görevden ayrılmasının ardından Hollandalı teknik adam Philip Cocu'yla resmen anlaşmaya varıldı. Hollandalı'nın kulübü PSV genç teknik adamın Fenerbahçe'ye transferini resmi Twitter hesabından duyurdu.

Hollanda temsilcisi PSV'de 5 sezonda 3 şampiyonluk elde eden Philip Cocu, Fenerbahçe'ye 3 yıllık imza atarken yeni başkan Ali Koç Cocu'yu 1 yıldır takip ettiklerini söyledi. Philip Cocu'nun oyun anlaşyışını "heyecan verici ve atağa dayalı" olarak tanımlayan Ali Koç, Fenerbahçe taraftarını yeniden tribünlere çekmeyi hedefliyor.

PHİLİP COCU: "FENERBAHÇE HARİKA BİR KULÜP"

Fenerbahçe'yle anlaşmanın kesinleşmenin ardından ilk açıklamayı yapan Cocu,"Kulübün yakın gelecek için hazırladığı planlardan çok etkilendiğimi söylemeliyim. Fenerbahçe harika bir kulüp, Ali Koç ve Damien Comolli'nin bana anlattığı vizyon, fikirler çok ümit verici. Böyle önemli bir kulübün parçası olmaktan gurur duyuyorum. Oyuncularla çalışmayı ve Şükrü Saracoğlu Stadı'nda taraftarlarımızın önünde takımımıza liderlik etmeyi dört gözle bekliyorum. Bu yolculuğa başlamak için sabırsızlanıyorum” İfadelerini kullandı.

Phillip Cocu ile yapılan anlaşmanın ardından Başkanımız Ali Koç ise “1 yılı aşkın bir süredir, Sportif Direktörümüz Damien Comolli kendisine verilen vizyon ve hedefler çerçevesinde araştırmalarını sürdürüyordu. Yapılan araştırma kapsamında Phillip Cocu öne çıkan adayların başında geliyordu. Teknik Direktör kriterlerimiz arasında, Phillip Cocu'da öne çıkan özellikler heyecan verici atağa dayalı bir futbol stili, birlikte çalıştığı oyuncuların performansını geliştirme özelliği, münferit oyuncuların performansından ziyade takım performansına verdiği öncelik, bugüne kadar yaptığı çalışmalar içerisinde altyapılara verdiği önem, saha içi ve saha dışındaki güçlü liderlik yapısı ve bütün bunlarla birlikte, PSV'de çalıştığı süre içerisinde 4 yılda 3 şampiyonluk elde etmesiydi. Phillip Cocu'nun hem Fenerbahçe camiasına, hem de Türk Futbolu'na hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.