Fenerbahçe'nin yeni transferinde beklenmedik gelişme

Fenerbahçe'de sezon başında kadroya katılan isimler şimdiye kadar gösterdikleri performansla hayal kırıklığı yaşatırken, Brezilyalı isim Jailson hakkında flaş bir iddia gündeme geldi. Süre aldığı maçlarda çabuk yorulması nedeniyle eleştirilen gneç oyuncunun kalbinde sorun olduğu iddia edildi.

Josef'in gönderilmesinin ardından 4 milyon euroya transfer edilen Brezilyalı Jailson hakkında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Maçlarda ve idmanlarda çabuk yorulan 23 yaşındaki oyuncunun kalbinde sorun olduğu iddiası üzerine bir dizi tetkik gerçekleştirildi.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇMİŞTİ

Takvim'in haberine göre; kalp ritminde düzensizlik olduğu ifade edilen Jailson'un durumun ne kadar ciddi olduğunun belirlenmesi için yeniden kontrolden geçirileceği iddia edildi. Benzer bir sorun Washington'da da yaşanmıştı.

AKILLARA WASHİNGTON GELDİ

Kalbinde damar tıkanıklığı tespit edilen Washington 2003'te F.Bahçe'den gönderilmiş, 1 sene sonra yeniden futbola başlamış 2011'de futbolu bırakmıştı. Jailson'da nasıl bir gelişme olacağı ise merak konusu.