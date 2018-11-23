Fenerbahçe'nin şort sponsoru belli oldu

Fenerbahçe, futbol takımı şort sponsorluğu için Aygaz ile anlaşmaya vardı. Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle;

"Kulübümüz ile Türkiye'nin en çok tercih edilen ve en güvenilir LPG markası olan Aygaz, Futbol A Takımı şort sponsorluğunda iş birliğine gidiyor.

Futbol Takımımız, 25 Kasım 2018 Pazar günü Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 13.haftasında oynayacağı Trabzonspor karşılaşmasında, 1961 yılından bu yana LPG sektörünün lider markası olarak faaliyet gösteren Aygaz'ın logosunu taşıyan şortu, ilk kez giyecek.

Renklerimize ve Fenerbahçe'mize hoş geldin Aygaz!

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ