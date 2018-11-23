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Fenerbahçe müzesinden kupa çalan Trabzonspor taraftarının cezası belli oldu
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Spor - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Fenerbahçe müzesinden kupa çalan Trabzonspor taraftarının cezası belli oldu

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında krize neden olan 2010-2011 sezonu şampiyonluk kupasını çalan bordo-mavili taraftar, 'mala zarar verme' suçundan 5 ay hapis yatacak.

Geçtiğimiz yıl Fenerbahçe müzesinde bulunan 2010-2011 sezonu şampiyonluk kupasını çalan Trabzonspor taraftarı Halit Şahin, "mala zarar verme" suçundan suçlu bulundu. Kupayı çalmaya teşebbüs eden Şahin, 8 gün hapis yattıktan sonra serbest bırakılmıştı. Hakkında 11 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılan Trabzonspor taraftarı, "mala zarar verme" suçundan suçlu bulundu ve 5 ay hapis cezası kesinleşti.

11 Ocak 2017 Çarşamba günü saat 10.35 sıralarında Fenerbahçe stadındaki Fenerium mağazasının bitişiğinde bulunan Fenerbahçe Müzesi'ne gelen Halit Şahin (39), "Kaç senedir bu kupayı bekliyoruz" diye bağırarak, kafası ile kupaların muhafaza edildiği kabinin camını kırmıştı. Cam kabinde bulunan kupalardan birini alan Şahin, uzaklaşmaya çalışırken güvenlik görevlileri tarafından yakalandı ve polise teslim edilmişti.

Kupayı almak için İstanbul'a gideceğini anlatan uzun bir videoyu sosyal paylaşım sitesi Youtube'de paylaşan ve emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyedeki ifadesinde, “Trabzon'da kafe işletiyorum. Trabzonspor'un hakkı olan 2010-2011 şampiyonluk kupasını almak için İstanbul'a gelmeden önce kendimi kameraya çekip bu görüntüleri de internette yayınladım ve başıma bir şey gelirse bundan kimsenin sorumlu olmadığını belirttim ve İstanbul'a geldim. Kupayı almak için Fenerbahçe Müzesi'ne gittim. Kupanın bulunduğu camekanı zorlayınca camekan kırıldı ve sıçrayan cam parçaları başımı yardı. Kupayı bulunduğu yerden aldım. Kan kaybetmeye başlayınca kupayı tekrar yerine bıraktım. Güvenlik görevlileri beni yakaladı. Benim amacım, bize ait olan kupayı almaktı. Beni bu konuda kimse yönlendirmedi” demişti.

Hakkında ‘Mala zarar verme' suçundan ve ‘nitelikli hırsızlığa teşebbüs' suçlarından toplamda 2 yıl 3 aydan 11 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edilen Şahin, duruşmadaki savunmasında ise “Benim amacım hırsızlık değildir. Protesto amacıyla yapmıştım. Ben suçsuzum. Beraatime karar verilsin” derken, sanık avukatı Tolga Altıntaş ise, “Bu olay tamamen protesto amaçlıdır. Mala zarar verme konusunda da, cam kırılmıştır. Ancak müvekkilim camı kırmaya çalışmıyor. Oradaki cam açılır bir cam olduğu için açmaya çalışırken kırılıyor. Bunun zararını tanzim etmeye hazırız” demişti.


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