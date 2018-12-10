Fenerbahçe Küme Düşme Hattında

Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüsün, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne giriş yapması ile birlikte tesis önünde bekleyen az sayıda taraftar Teknik Direktör Comolli'yi istifaya davet etti ve Ersun Yanal lehine tezahüratta bulundu.

Fenerbahçe aldığı mağlubiyet sonrası haftayı küme düşme potasının hemen üstünde tamamlayarak adeta taraftarı çılgına çevirdi. Taraftarın istediği Ersun Yanal geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe için görüşüyoruz söylemi sonrası ibre her an Ersun Yanal'a dönebilir. Kötü gidişin faturası Ali Koç ve Comolli'ye çıktı.

Tarihinde ilk kez bir sezon bu kadar kötü gidiş yaşayan Fenerbahçe için spor yorumculardan açıklama ardı ardına geliyor. Bu takımda yanlış giden bir şeyler var müdahale edilmezse takım için çok zor günler görülebilir.