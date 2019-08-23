Fenerbahçe Havard Nordtveit'te ısrarlı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe, Hoffenheim'ın deneyimli stoper oyuncusu Havard Nordtveit transferinde sona geldi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Bundesliga takımlarından Hoffenheim'da top koşturan Havard Nordtveit'i gündemine aldı. Ön libero, stoper ve sağ bek mevkilerinde oynayabilen Norveçli futbolcunun transferinde sona gelindi.

Habertürk'te yer alan habere göre; ekibinin Salamanca, Lillestrom ve Nürnberg'e kiraladığı Norveçli, 2010/2011 sezonunun devre arasında Borussia Mönchengladbach'a transfer oldu.

2016 yazında West Ham United kadrosuna bedelsiz olarak katılan oyuncu, 1 sezon sonra 8 milyon euro karşılığında Hoffenheim'a gitti. Birçok mevkide forma giyebilen Nordtveit, geçtiğimiz sezonun devre arasında ise Fulham'a kiralandı.