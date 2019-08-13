Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
Fenerbahçe Fernandinho'nun peşinde
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Spor - - Editör: Tuğçe Gürel

Fenerbahçe Fernandinho'nun peşinde

Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe orta saha için Manchester City'nin yıldızı Fernandinho'yu gözüne kestirdi.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe orta saha için Manchester City'nin yıldızı Fernandinho'yu gözüne kestirdi.

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği hız kesmeden devam ediyor. Önümüzdeki sezonun kadro yapılanması kapsamında birçok yıldız ile temas halinde olan sarı-lacivertliler transferde büyük oynamaya karar verdi. Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu oluşturmak için kolları sıvayan Fenerbahçeli kurmaylar 6 numara transferi için yoğun mesai harcıyor.

Fenerbahçe'de bu mevki için Gustavo ve Khedira isimleri ön plana çıkmıştı ancak sarı-lacivertlilerin asıl planının farklı olduğu bildirildi. Kanarya, ön libero transferi için Manchester City'nin yıldızı Fernandinho'ya gözünü dikti. Orta sahaya oyununun iki yönünü de oynayabilen, atakları organize edecek üst düzey bir isim arayan Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor. Son gelen haberler gizli hedefin Fernandinho olduğu yönünde.

Manchester City'deki geleceği henüz belli olmayan Brezilyalı yıldız için haber beklendiği belirtilirken Atletico Madrid'den 70 milyon euroya Rodri'yi transfer eden İngiliz ekibinin, Fernandinho'yu bırakması halinde düğmeye basılacağı iddia edildi. Sportif direktör Damien Comolli'nin bu transfer için görüşmeleri bizzat yürüttüğü konuşuluyor.

Hatta Alex de Souza'nın da sambacı ile görüşerek, Fenerbahçe'ye gitmesi yönünde tavsiyede bulunduğu ileri sürüldü. 34 yaşındaki Fernandinho'nun Manchester City ile sözleşmesi önümüzdeki yıl bitecek.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Manuş Baba'dan askerlik itirafı
Aleyna Tilki'den ilk konser
Jennifer Lopez 1 milyon dolar kazandı
Fenerbahçe Fernandinho'nun peşinde
Mansur Yavaş'dan öğrencilere yüzde 50 su indirimi
Galatasaray'da Joao Mario hamlesi
Fenerbahçe'den Sturridge'ye teklif
Beşiktaş'ta Aboubakar operasyonu
Edgar Le resmen Trabzonspor'da
-
Çok Okunanlar
Behzat Ç 4. sezon 2. bölüm izle tek parça sansürsüz Blu TV
Behzat Ç 4. sezon 2. bölüm izle tek parça sansürsüz Blu TV
Fenerbahçe - Bayern Münih Maçı Bu Akşam!
Fenerbahçe - Bayern Münih Maçı Bu Akşam!
Baklavacı Maganda Hakim Karşısında!
Baklavacı Maganda Hakim Karşısında!
Falcao Galatasaray'da!
Falcao Galatasaray'da!
Beşiktaş'tan Konoplyanka atağı
Beşiktaş'tan Konoplyanka atağı
CHP'den ihraç edilen milletvekilinden yeni parti!
CHP'den ihraç edilen milletvekilinden yeni parti!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Son Haberler
Manuş Baba'dan askerlik itirafı
Manuş Baba'dan askerlik itirafı
Aleyna Tilki'den ilk konser
Aleyna Tilki'den ilk konser
Jennifer Lopez 1 milyon dolar kazandı
Jennifer Lopez 1 milyon dolar kazandı
Fenerbahçe Fernandinho'nun peşinde
Fenerbahçe Fernandinho'nun peşinde
Mansur Yavaş'dan öğrencilere yüzde 50 su indirimi
Mansur Yavaş'dan öğrencilere yüzde 50 su indirimi
Galatasaray'da Joao Mario hamlesi
Galatasaray'da Joao Mario hamlesi
Fenerbahçe'den Sturridge'ye teklif
Fenerbahçe'den Sturridge'ye teklif
Beşiktaş'ta Aboubakar operasyonu
Beşiktaş'ta Aboubakar operasyonu
Edgar Le resmen Trabzonspor'da
Edgar Le resmen Trabzonspor'da
Sakarya'da denize girişe yasak!
Sakarya'da denize girişe yasak!
Süleyman Seba anıldı
Süleyman Seba anıldı
Volkan Babacan Beşiktaş'a
Volkan Babacan Beşiktaş'a

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji