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Fenerbahçe Erwin Koeman ile yola devam ediyor
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Spor - - Editör: Özge KESİCİ

Fenerbahçe Erwin Koeman ile yola devam ediyor

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, yeni hoca tartışmalarına son noktayı koydu. Comolli, teknik direktör Erwin Koeman ile yola devam edeceklerini açıkladı.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Fenerbahçe takımının gündemi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Comolli, teknik direktör Erwin Koeman ile yola devam edeceklerini açıkladı.

Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre Damien Comolli'nin açıklamaları şöyle:

"Taraftarlar tepkilerinde haklı. Samandıra'daki herkes bu durumdan dolayı üzgün. Biz çalışarak galibiyet serisine başlayacağız. Taraftarı mutlu etmek için kazanmaya başlayacağız. Koeman ile devam ediyoruz. Kadro dışı bırakılan oyuncularla ilgili bir değişiklik yok. Ne onlardan ne bizden bir adım yok. Transferle ilgili çalışmalarımız sürüyor. İhtiyacımıza göre sürekli çalışıyoruz. Devre arası kampı için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dünyanın çeşitli bölgelerinde araştırmalara yapıyoruz."

Comolli, son iki maçta iki penaltı kurtaran Fenerbahçeli kaleci Harun Tekin'le ilgili de "Süper Lig'deki en iyi kaleci." yorumunu yaptı.


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