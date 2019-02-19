Fenerbahçe efsanesi Alex sonunda geri dönüyor!

Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de Alex de Souza gelişmesi yaşanıyor. Önümüzdeki sezon takımda görev alması beklenen Brezilyalı efsanenin Başkan Ali Koç ile bir görüşme yaptığı kaydedildi.

Türkiye'ye gelen ve Kadıköy'de oynanan Atiker Konyaspor maçını tribünden izleyen sarı lacivertlilerin efsanesi Alex de Souza adı sarı lacivertli taraftarlarda büyük bir heyecan yaşanmasına neden oldu. Önümüzdeki sezon sarı lacivertli kulüpte görev alması beklenen Alex için son açıklamayı Selim Soydan yaptı.

Alex Geri Dönüyor

Selim Soydan, "Alex gerçekten de Fenerbahçe için çok önemli bir isim. O sarı lacivertli taraftarların adeta sevgilisi. Alex'in olmadığı yıllarda Fenerbahçe gerçekten de çok zorlandı. Hala da bunu yaşıyor. Onu tekrardan kulübümüze dahil etmek için uğraşıyoruz. İnşallah gelecek sezon bu gerçekleşecek." dedi.