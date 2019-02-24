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Fenerbahçe derbide bir ilki yaşayacak
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Spor - - Editör: Tuğçe GÜREL

Fenerbahçe derbide bir ilki yaşayacak

Süper Lig takımlarından Fenerbahçe, derbide ilk kez bir tarihi yaşarken mücadeleye küme düşme hattında çıkacak.

Süper Lig takımlarından Fenerbahçe, derbide ilk kez bir tarih yaşayacak. Ankaragücü'nün bu hafta kazanması ile küme düşme hattında yer alan sarı lacivertliler Beşiktaş derbisinde bir ilki de yaşamış olacak.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın Vodafone Park'ta oynanacak olan Beşiktaş Fenerbahçe derbisi tarihe geçecek. Sarı lacivertliler tarihinde ilk defa Süper Lig'de bir derbiye puan cetvelindeki sıralamaya göre küme düşme hattında çıkmış olacak.

Küme Düşme Hattında Çıkacaklar

Tarihinin en kötü sezonlarından birisini geçiren Fenerbahçe'de dikkatler bugün Ankaragücü ile Erzurumspor arasında oynanan maçtaydı. 1-1 devam eden mücadelenin son saniyelerinde gelen Ankaragücü golü sonrasında sarı lacivertliler adeta büyük bir şok yaşadı. Ankaragücü, bu galibiyetle puanını 27 yaparak 13. sıraya yükselirken Fenerbahçe ise 24 puanla 16. sırada küme düşme hattında yer aldı.


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