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Fenerbahçe'den Sturridge'ye teklif
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Spor - - Editör: Tuğçe Gürel

Fenerbahçe'den Sturridge'ye teklif

Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'nin Daniel Sturridge için transfer teklifinde bulunduğu iddia edildi.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'nin Daniel Sturridge için transfer teklifinde bulunduğu iddia edildi.

Hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, bu bölge için arayışlarını sürdürüyor. İngiliz basını, Liverpool ile sözleşmesi sona eren Daniel Sturridge'in sarı-lacivertlilerin gündeminde olduğunu öne sürdü. 29 yaşındaki oyuncunun bir çok teklif aldığını belirten gazeteler, bonservisi elinde olan yıldız futbolcunun kariyeri ile ilgili kararı kısa sürede vereceğini belirtti.

Real Betis, Bologna, Marsilya ve DC United'ın da istediği İngiliz futbolcu için Fenerbahçe'nin yıllık 3 milyon 300 bin eurodan 3 senelik sözleşme teklif ettiği iddia edildi. Daniel Sturridge, geçen sezon Liverpool forması ile çıktığı 27 maçta 4 kez fileleri sarstı, 2 de asist yaptı.

Uzun süre Sturridge'nin peşinden koşan Trabzonspor, yıldız oyuncunun Trabzon'da yaşamak istememesi nedeniyle transferden vazgeçmişti.


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