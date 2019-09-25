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Fenerbahçe'den ezeli rakibine olay gönderme
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Spor - - Editör: Tuğçe Gürel

Fenerbahçe'den ezeli rakibine olay gönderme

Süper Lig takımlarından Fenerbahçe hafta sonunda oynayacağı derbi karşılaşması öncesinde Galatasaray'a bir göndermede bulundu.

Süper Lig takımlarından Fenerbahçe hafta sonunda oynayacağı derbi karşılaşması öncesinde Galatasaray'a bir göndermede bulundu.

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'a konuk olacak olan Fenerbahçe, sosyal medya hesaplarından ezeli rakibine flaş bir göndermede bulundu.

Dev maç öncesi sarı-lacivertli takım, Galatasaray-Fenerbahçe maçında 2 bin kişilik Fenerbahçe tribününün daha çok bağırdığı anda bir Galatasaray taraftarının, "Allah rızası için bağırın ya. Allahım çıldıracağım. Burada Fenerlileri dinliyoruz" sözlerini "Her zaman her yerde" etiketiyle paylaştı


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