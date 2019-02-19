Fenerbahçe'de Zenit'e bileniyor

Rus ekibi Zenit ile 21 Şubat tarihinde deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'de hazırlıklar devam etme aşamasında.
Rusya temsilcisi Zenit'le 21 Şubat Perşembe günü deplasmanda oynayacağı UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçının hazırlıklarına devam eden sarı lacivertlilerde neşe gözlerden kaçmadı. Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ersun Yanal idaresindeki idman U-21 takımının katılımı ile gerçekleştirildi.
Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmaları gerçekleştiren oyuncular çift kale maçın hemen ardından bireysel ve taktiksel çalışmalarla antrenmana son verdi.
Sarı lacivertli takım yarın yapacağı antrenmanla Zenit maçı hazırlıklarına son verecek.