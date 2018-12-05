Fenerbahçe'de sürpriz görüşme

Sarı lacivertli kulüpte Sportif Direktör Comolli'nin Samandıra Tesisleri'nde Koeman ile ilgili söylediği, "Daha önce açıkladığımız durumdayız. Şu an Koeman'ın durumunda herhangi bir değişiklik yok" sözlerinin ardından sürpriz bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş'taki bir plazada gerçekleşen özel görüşmeye Sözcü gazetesi ulaştı. Bu görüşmeye Başkan Ali Koç'un yardımcısı Semih Özsoy ve tecrübeli teknik adam Ersun Yanal görüşme gerçekleştirdi.Taraftarların sosyal medyada ve tribünde takımın başına getirilmesi için organize olduğu tecrübeli teknik adam daha önce 1 sezon çalıştırıp şampiyon yaptığı eski takımı Fenerbahçe ile ikinci kez anlaşmanın eşiğinde.