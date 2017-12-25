Fenerbahçe'de sabırlar tükendi, 3 isimle yollar ayrılıyor

Kötü başladığı Süper Lig'de son haftalara girilirken iyi bir çıkış yakalayan Fenerbahçe'de, devre arasında yapılacak takviyelerle takım şampiynluk yarışının içinde olmak istiyor. Kadro şişkinliği nedeniyle devre arası transferleri öncesi eldeki oyuncuları göndermek isteyen Aykut Kocaman, 3 ismin üstünü çizdi.

Dick Advocaat döneminde olduğu gibi Aykut Kocaman dönemini de sakat geçiren Robin Van Persie, Fenerbahçe'deki tüm kredisini tüketirken, Hollandalı oyuncunun Çin veya ABD ligi ekiplerine bedelsiz olarak gönderilmesi bekleniyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlıktan sonra eski formunu yakalayamayan Fernandao'nun ise, ülkesi Brezilya ekiplerinden Cruziero'ya transferi kesin gibi.

Konyaspor beraberliği sonrası Ozan Tufan sorularına "Bizim iç meselemiz" diye yanıt veren Kocaman'ın, Ozan'ın da ismini çizdiği öğrenildi. Ozan'ın bir türlü beklenen çıkışı yapamaması Aykut Kocaman'ın sabrını tüketirken, İspanyolca dersleri almaya başlayan genç oyuncunun, La Liga ekiiplerinden Deportivo'ya gitmesi gündemde.

FERNANDAO ÜLKESİNE DÖNÜYOR

Verim alınamayan ve sık sık sakatlık geçiren bir diğer forvet Fernandao'nun da takımdan ayrılası yakın bir ihtimal. Brezilyalı futbolcunun ülkesinden gelen teklifleri değerlendireceği, Fenerbahçe'nin de bu ayrılığa sorun çıkarmayacağı öğrenildi.