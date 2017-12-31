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Fenerbahçe'de Ozan Tufan gerçeği
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Spor - - Editör: Sefa Koçak

Fenerbahçe'de Ozan Tufan gerçeği

Sarı-lacivertlilerde gözden düşen Ozan Tufan'ın gönderilmesi beklenirken, genç oyuncunun maç içersinde defansa yardım etmediği için gönderilmek istendiği ortaya çıktı.

Devre arası operasyonuna devam eden Fenerbahçe'de gönderilecekler listesinin ilk sıralarında yer alan Ozan Tufan'ın neden kadro dışı bırakıldığı ortaya çıktı. Ligin başında gösterdiği performansla 11. haftaya kadar kadroda kendine yer bulan genç oyuncu, bu haftadan sonra kadro dışı bırakılmıştı. Ozan'ın oynadığı mücadelelerde yenilen golleri analiz eden Aykut Kocaman, genç oyuncunun defansa yardım etmediği gerekçesiyle oyuncunun ismini çizdi.

Fenerbahçe'de kredisi tükenen Ozan Tufan devre arasında büyük ihtimalle İspanya'nın yolunu tutacak. Osmanlıspor maçının ardından takımı enine boyuna analiz eden Aykut Kocaman, yenilen gollerde aslan payını Ozan Tufan'a ayırdı. Ozan'ın defansif anlamda yaptığı hatalar nedeniyle takımın gol yediğini fark eden tecrübeli çalıştırıcı, bu maçtan sonra Ozan'a forma yüzü göstermedi.

"KOŞSAN BÖYLE OLMAZ!"

Ortaya çıkan sonuçlar rapor haline getirildi ve Ozan'a da görüntüler üzerinden uyarılarda bulundu Aykut Hoca. "Senin girmen gereken kademeye başkaları giriyor. Sen koşsan, geriye yardım etsen kademe kaybolmaz" diyen Kocaman, öğrencisinden kendisini düzeltmesini istedi.

 


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