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Fenerbahçe'de operasyon sürecek
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Spor - - Editör: Sefa Koçak

Fenerbahçe'de operasyon sürecek

Fenerbahçe'de takımın önemli isimleri Volkan Demirel, Aatıf ve Nabil Dirar'ı kadro dışı bırakılmasının yarattığı deprem sürüyor. Comolli-Cocu ikilisinin başka isimleri daha kadrodan uzaklaştıracağı öğrenildi.

Fenerbaçe'de kaptan Volkan Demirell ile birlikte Aatıf ve Nabil Dirar'ın kadro dışı bırakılması takımda deprem etkisi yarattı. Teknik Direktör Comolli ve Phillip Cocu'nun raporu doğrultusunda 3 ismi kadro dışı bırakan yönetim, rapor doğrultusunca başka isimleri de kadro dışı bırakması bekleniyor.

Başkan Ali Koç'tan onay alan Comolli-Cocu ikilisi Volkan Demirel, Nabil Dirar ve Aatıf'ı süresiz kadro dışı bırakarak altyapı oyuncularıyla idmana yolladı. Devre arasında kadroda düşünülmeyen 3 isimden de kendilerine kulüp bulmaları istendi.

"AHENGİ BOZDUKLARI GEREKÇESİYLE"

Cocu'nun oyun sistemine uymadıkları ve takımdaki ahengi bozdukları gerekçesi ile süresiz kadro dışı bırakılan Volkan, Aatif ve Dirar'ın Dereağzında altyapı takımı ile çalışmalarını sürdüreceği, devre arasında ise kendilerinden başka takım bulmaları istendiği öğrenildi.

YENİ İSİMLER KADRO DIŞI BIRAKILACAK

Öte yandan sarı lacivertli ekipte Cocu ile arasında sorun bulunan başka isimlerin de önümüzdeki günlerde aynı şekilde kadro dışı bırakılması ve devre arasında bu oyuncularla da yolların ayrılması bekleniyor.


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