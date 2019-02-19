Fenerbahçe'de öncelik forvet hattı!

Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'nin teknik direktörü Ersun Yanal, üç oyuncunun biletini resmen kesti. Sezon sonunda, Slimani, Frey ve Soldado ile yolların resmen ayrılması bekleniyor.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek 12 oyuncudan sadece Skrtel ve Şener'i kadroda tutmayı planlayan Fenerbahçe ilk olarak forvet hattına transfer yapmayı düşünüyor. Devre arasında hem savunma hem de orta saha mevkiine önemli isimler katan sarı lacivertliler önceli santrafor hattına verecek.

Kaliteli Forvet Hattı

Takımdaki en büyük eksikliğin son vuruşlarda becerikli olan bir adamın eksikliğine bağlayan Fenerbahçe bu yüzden Slimani, Frey ve Soldado ile yollarını resmen ayırarak bu üç ismin yerine kaliteli 2 oyuncu getirmeyi planlıyor.