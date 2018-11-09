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Fenerbahçe'de küllerinden doğan isim: Valbuena
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Spor - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Fenerbahçe'de küllerinden doğan isim: Valbuena

Fenerbahçe'de son haftaların formda ismi Matheiu Valbuena, takımını sırtlamaya devam ediyor. Fransız yıldız, Anderlecht maçında 1 gol ve 1 asistle yıldızlaştı.

Fransız yıldız Matheiu Valbuena, Fenerbahçe'de ikinci baharını yaşıyor. Galatasaray maçının kurtarıcısı Valbuena, Anderlecht maçında da sahnedeydi. Tecrübeli oyuncu Anderlecht maçında tekniğini konuştururken, 1 gol ve 1 asistlik performansla alınan 3 puanda başrol oynadı.

Galatasaray maçında penaltı atışını gole çeviren Valbuena, Anderlecht maçında da Frey'i golle buluşturdu. Cocu'nun kadroda düşünmediği Valbuena, Koeman'ın ilk 11'inin değişmez ismi oldu. Aykut Kocaman'ın da kadroda şans vermediği Valbuena, iki antrenörün de gitmesinin ardından takımda kalan isim oldu.

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TARAFTAR AYAKTA ALKIŞLADI

Valbuena'nın 71. dakikasındaki ortasında top kimseye değmeden ağlarla buluştu. Fransız yıldız, 74. dakikada ise müsait pozisyonda kendi vurmak yerine Michael Frey'e boş kaleye gol attırdı. Koeman, muhteşem futboluyla Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren Valbuena'yı 82. dakikada kenara alarak tribünlere alkışlattı.


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