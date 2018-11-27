Fenerbahçe'de Koeman'ın kredisi erken tükendi

Hollandalı teknik adam Erwin Koeman'ın takımdaki geleceği yeniden masaya yatırılıyor. Cocu'nun ardından çıktığı 3 maçta 2 galibiyet alan Hollandalı çalıştırıcı, performansıyla görevde kalmayı başarmıştı. Ancak Trabzonspor karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyet ve ortaya konulan kötü futbol, sarı-lacivertli yönetimi kara kara düşündürüyor. Koeman'ın geleceğini yeniden masaya yatıran Ali Koç'un devre arasında yeni bir teknik adam ile anlaşmayı planladığı iddia edildi.

Süper Lig'de 13 haftada 13 puan toplayarak düşme hattının sadece 1 puan üzerinde yer alan Fenerbahçe'de Ali Koç yönetimi Trabzonspor mağlubiyetinin ardından düğmeye bastı. Koeman konusunda yeniden kararsız kalan yönetim, devre arasında Comolli ile Koeman'ı birlikte gönderebilir.

ERSUN YANAL İSMİ YENİDEN MASADA

Yapılan durum değerlendirmesinden çıkan karar devre arasına kadar Erwin Koeman'la devam edilmesi yönünde. Ancak, Dinamo Zagreb ve Kasımpaşa karşılaşmalarından da kötü sonuçlar gelmesi hâlinde sarı-lacivertlilerde daha erken bir hoca değişikliği yaşanabilir. Futbolcular için ağır para cezaları planlanırken, kadro dışı bırakma hamlelerinin de devam edebileceği öğrenildi. Tesislerde oyuncularla bir konuşma gerçekleştiren Başkan Ali Koç, "Bu kadar kötü oynamaya hakkınız yok. Hepiniz kendinize çeki düzen verin" sözleriyle son uyarıyı yaptı. Öte yandan daha önce yapılan olumsuz açıklamalara rağmen yönetimin devre arasında Ersun Yanal'ı göreve getirmek için temaslara başladığı belirtildi.