Fenerbahçe'de Kameni ayrılıyor

Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe, yıllık 2,2 milyon euro kazanan Carlos Kameni'nin de sözleşmesini feshetmeye hazırlanıyor.

Süper Lig'de yeni sezona teknik direktör Ersun Yanal önderliğinde hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak deplasmanda karşılaştığı Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, iç ve dış transferde atağa kalktı. Kanarya, geçtiğimiz sezon başında transfer ettiği ancak bekleneni veremeyen Diego Reyes'in sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Fenerbahçe'nin 32 yaşındaki futbolcunun transferini önümüzdeki günlerde resmen duyurması bekleniyor. Dış transferde sıcak günler yaşayan Kanarya'da iç transferde de büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Son olarak Diego Reyes ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler, Carlos Kameni'nin de sözleşmesini feshediyor.

Geldiği günden beri forma şansı bulmakta zorlanan Kamerunlu kaleci ile sözleşme feshi için görüşmeler başladı. Sadece ilk sezonunda 16 maçta Fenerbahçe'nin kalesini koruyan Kameni, kendisine gelen tekliflere rağmen ayrılmayı düşünmüyordu. Fenerbahçe'nin yıllık 2.2 milyon euro alan ve sözleşmesi gelecek sezon sona erecek olan 33 yaşındaki kaleciyle kısa süre içerisinde yollarını resmen ayırması bekleniyor.