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Fenerbahçe'de ilk yolcu Miha Zajc
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Spor - - Editör: Tuğçe Gürel

Fenerbahçe'de ilk yolcu Miha Zajc

Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de ilk yolcu Miha Zajc'ı gözden tamamen çıkardı.

Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de ilk yolcu Miha Zajc'ı gözden tamamen çıkardı.

Fenerbahçe'de geçen sezonun devre arasında İtalyan ekibi Empoli'den gelen Miha Zajc'ın bileti kesildi Son Kasımpaşa maçında Emre Belözoğlu ve Max Kruse gibi iki yaratıcı oyuncunun yokluğuna rağmen Sloven futbolcu süre alamadı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın sezon başından bu yana kadroda düşünmediği Zajc'ın Rus kulüplerine transferi son anda gerçekleşmeyince takımda kaldı. Yanal, 25 yaşındaki oyuncusunu taktik anlayışına uymadığı için düşünmüyor.

ZAJC'IN YERİNE TOLGA TERCİH EDİLDİ

Orta sahada hızlı oyun oynamayı isteyen deneyimli teknik adam, Zajc ile bunu başaramayacağını düşürüyor. Ayrıca Kasımpaşa maçı analizinde rakibin güçlü orta sahası karşısında Zajc'ın olması orta sahanını direncini düşürecekti. Bu nedenle Sloven yıldız yerine Tolga Ciğerci tercih edildi.


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