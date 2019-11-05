Fenerbahçe'de hedef Matuidi

Süper Lig takımlarından Fenerbahçe sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Matuidi için hamle yapmaya hazırlanıyor.

Gelecek sezon için kadro planlamalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe'de Damien Comolli'nin transfer hedeflerinden birinin Juventus'un Fransız orta sahası Blaise Matuidi olduğu iddia edildi.

Fransız Mercato365 sitesinin haberine göre, ekonomik anlamda zorluk çeken ve bonservissiz oyuncuları kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'de hedef Juventus'la sezon sonu sözleşmesi biten Blaise Matuidi...

Sarı lacivertli ekibin devre arasından itibaren Matuidi'yle sözleşme pazarlıklarına başlayacağı belirtilirken Juventus'un da oyuncusuyla sözleşme uzatmak istediği, Katar kulüplerinin de nabız yokladığı bilgisi verildi.