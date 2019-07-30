Fenerbahçe - Bayern Münih Maçı Bu Akşam!

Dün öğlen saatlerinde Alman Temsilcisi Bayern Münih ile oynanacak maç için Münih kentine giden Fenerbahçe, akşam saatlerinde antreman yaptı. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde SV Heimstetten Stadı'nda gerçekleştirilen antreman ısınma hareketleriyle başladı.



Fenerbahçe'de sakalatlıkları bulunan Tolgay Arslan, Tolga Ciğerci ve Serdar Aziz kadroda yer almadı.



MUHTEMEL 11'ler;

Bayern Münih: Neuer, Kimmich, Süle, Pavard, Alaba, Goretzka, Tolisso, Sanches, Gnabry, Coman, Lewandowski

Fenerbahçe: Harun, Murat, Sadık, Jailson, Hasan Ali, Ozan, Emre, Moses, Kruse, Rodrigues, Muriç



Avrupa takımlarının sezon öncesi kendilerini adeta test ettikleri bir organizasyon olan AUDI CUP'ta ilk maç bu akşam TSİ 21.30'da temsilcimiz Fenerbahçe ile Bayern Münih arasında oynanacak.