Fenerbahçe-Anderlecht maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe-Anderlecht maçı için nefesler tutuldu. UEFA Avrup Ligi'nde gruptan çıkma hesapları yapan Fenerbahçe, sahasında ağırlayacağı Anderlecht'i yenerek yoluna devam etmek istiyor. Deplasmanda oynanan mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, Kadıköy'de mutlak galibiyet istiyor. Fenerbahçe-Anderlecht mücadelesi saat kaçta yayınlanacak? Futbolseverlerin yakından takip ettiği maç hangi kanalda izleyiciyle buluşacak? İşte kritik maçla ilgili detaylar...

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda bulunan Fenerbahçe, 4. maçında Anderlecht ile karşılaşıyor. İlk maçında deplasmanda 2-2'lik berabera kalan sarı-laciverlilerin geride kalan 3 haftada 4 puanı bulunuyor. Grupta 1 puanla son sırada yer alan Anderlecht'in ise 3 puan almaktan başka seçeneği yok. Fenerbahçe-Anderlecht maçının muhtemel 11'leri belli oldu. Fenerbahçe'de hangi futbolcular eksik?

FENERBAHÇE ANDERLECHT MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Anderlecht maçı saat 18.50'de başlayacak ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanması bekleniyor.

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ KADROSU

Kaleci: Volkan Demirel, Harun Tekin, Erten Ersu

Videoyu Oynat Defans: Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla, Diego Reyes, İsmail Köybaşı, Şener Özbayraklı, Roman Neustadter, Martin Skrtel, Yiğithan Güveli.

Orta Saha: Mehmet Topal, Alper Potuk, Barış Alıcı, Jailson, , Aatif, Valbuena, Oğuz Kağan, Eljif Elmas.

Forvet: Slimani, Frey, Ayew.

RAKİPTE 5 EKSİK VAR

Ülker Stadyumu'nda mücadelenin son çalışmasını yapan Anderlecht, teknik direktör Hein Vanhaezebrouck yönetiminde 15 dakikası basına açık idman gerçekleştirdi. Isınma hareketleri ile başlayan idman, koşu ve koordinasyon çalışmaları ile devam etti.

Belçika temsilcisinde Fenerbahçe maçı öncesi 5 eksik oyuncu bulunuyor. Anderlecht'te sakatlıkları devam eden Cobbaut, Delcroix, Sowah, Lawrence ve Morioka, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

BENZİA KADRODAN ÇIKARILDI

Galatasaray maçının ilk yarısında oyundan alındıktan sonra sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Fenerbahçeli futbolcu Benzia, Anderlecht maçının kadrosundan çıkarıldı.

Cezayirli futbolcunun ''Her zaman ben! Saçma bir karar. Futbol hakkında hiçbir şey bilmiyorlar'' şeklindeki ifadeleri üzerine idari karar ile kadro dışı bırakıldığı ifade edildi.

Anderlecht Teknik Direktörü Hein Vanhaezebrouck'un yarınki maça şu 11'le çıkması bekleniyor: ''Didillon, Saelemaekers, Vranjes, Bornauw, Milic, Makarenko, Kums, Trebel, Gerkens, Dimata, Bakkali"