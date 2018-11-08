Fenerbahçe 2-0 Anderlecht MAÇ ÖZETİ ve goller izle

Fenerbahçe-Anderlecht karşılaşması 2-0 sona erdi. Kadıköy'de oynana mücadele temsilcimiz adına Valbuena maçın yıldızı olurken, hücumda Fenerbahçe'nin en etkili ismi oldu. 2-0 sona eren mücadelede goller Valbuena, Frey'den gelirken Fenerbahçe bu galibiyetle puanını 7'ye yükseltti. Fenerbahçe-Anderlecht maçının geniş özeti ve golleri haberimizde.

FENERBAHÇE-ANDERLECHT MAÇI ÖZETİ

İlk yarısı 0-0 sona eren Fenerbahçe-Anderlecht maçında iki ekip de karşılıklı ataklarla rakip kalede etkili oldu. İlk yarıda Anderlecht'in serbest vuruştan kazandığı top direkte patladı ve iki ekip soyunma odasına 0-0 beraberlikle girdi.

Dakika 10. Fenerbahçe 10. dakikada hızlı geldi, Ayew'in ceza sahasından sert şutu üstten az farkla dışarı gitti.

Dakika 15. Valbuena paslaşmasında ceza sahasına giren Valbuena'nın ortasında Slimani'nin yakın mesafeden kafa vuruşu dışarı gitti.

Dakika 19. Fenerbahçe gole yaklaştı. Hasan Ali'nin yakın mesafede sol çaprazdan vuruşu auta gitti.

Dakika 43. Anderlecht'te Trebel'in frikiği direğe çarpıp dışarı gitti.

FENERBAHÇE İKİNCİ YARIDA COŞTU

Dakika 64. Valbuena sol çaprazdan etkili vurdu. Top kalecide kaldı. Devamındaki pozisyonda Fenerbahçe kalesinde etkili olan Belçika temsilcisine Harun izin vermedi.

Anderlecht'in art arda gelişen atakları Fenerbahçe savunmasına zor anlar yaşattı. Fenerbahçe kalesinde baskısını arttıran Anderlecht 3 dakikada 2 korner kullandı.

Dakika 70. Fenerbahçe, Şener ile sağdan geldi. Şener'in ceza sahasına gönderdiği top savunmayı aşarak sol çaprazdaki Valbuena ile buluştu. Rakibini zarif bir hareketle terse yatıran Valbueana'nın kale ağzına gönderdiği top filelerle buluştu: 1-0

Dakika 73. Hasan Ali akıl dolu bir pasla topu Valbuena'ya gönderdi. Sol kanadı etkili kullanan Valbuena, rakibinden sıyrılarak ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Fransız yıldız daha müsait pozisyondaki Frey'i gördü. Frey'e da topu boş kaleye yuvarlamak kaldı: 2-0

Dakika 78: Anderlecht'ten Bakkali ceza sahasına girmek üzereyken Eljif Elmas'ı formasından çekerek düşürdü. İkinci sarı karttan oyun dışında kaldı. Anderlecht 10 kişi.

Dalila 82: Maçın yıldızı Valbuena kenara geliyor. Yerine İsmail Köybaşı oyunda. Kadıköy ayakta ve Fransız yıldızı alkışlıyor.

Dakika 83: İslam Slimani kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu auta attı.

Dakika: 88 Jailson alkışlarla dışarda. Maç sonucu Fenerbahçe 2-0 Anderlecht