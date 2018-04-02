Fenerbaçe, Kayseri'de farklı kazandı

Fenerbahçe Kayseri'de farkı kazandı. Sarı-Lacivertliler, ligin flaş ekiplerinden Kayserispor karşısında 5-0 galip gelerek sezonun en farklı deplasman galibiyetini alırken goller Soldado (2), Atıf, Şener ve Giuliano'dan geldi.

Zirvenin uzağında kalan Fenerbahçe, Kayseri deplasmanında farklı kazanarak rakiplerine bu yarışta ben de varım dedi. Sarı-Lacivertliler Galatasaray maçından farklı bir 11 ile sahaya çıkarken teknik direktör Aykut Kocaman, Mehmet Ekici'nin yerine Atıf'a şans verdi. Yıldız oyuncu kendisine verilen şansı iyi değerlendirerek attığı şık golle takımına katkı sağladı.

Ev sahibi ekip Kayserispor'da ise eksik oyuncular farklı mağlubiyette önemli rol oynadı. İlk 11'den 6 oyuncunun eksik olduğu Kayserispor'da kaleci Lung ve Sapunaru ile sakatlığı bulunan Badji, Fenerbahçe maçında forma giyemedi. Atiker Konyaspor ilk 11'de forma giyen Lopes, Atila Turan ve Kravets ise bu maçta yedekler arasında yer aldı.

Kayserispor ise geçen haftadaki Atiker Konyaspor maçının 11'ine göre 6 değişiklikle Fenerbahçe karşısına çıktı. Atiker Konyaspor maçında gördükleri kartlarla cezalı duruma düşen kaleci Lung ve Sapunaru ile sakatlığı bulunan Badji, Fenerbahçe maçında forma giyemedi. Atiker Konyaspor ilk 11'de forma giyen Lopes, Atila Turan ve Kravets ise bu maçta yedekler arasında yer aldı.

SUMUDİCA'NIN 3'LÜ DEFANSI ÇÖKTÜ

Eksik isimlerin çokluğu nedeniyle maça 3'lü defansla başlayan Kayserispor, Fenerbahçe'nin etkili kanat organizasyonları karşısında oldukça zor anlar yaşadı.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

Maça ev sahibi ekip 3'lü defansla başlayınca bloklar arasında yaşanan boşluklar sarı lacivertli ekibin oldukça işine yaşadı. 8. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Mehmet Topal, topu savunmanın arkasına koşu yapan Soldado'ya gönderdi. Ceza alanı içerisinde topla buluşan Soldado, takımını öne geçiren gole imza attı. Böylece İspanyol yıldız 4. golüne imza atmış oldu.

12. dakikada Fenerbahçe harika bir golle farkı ikiye çıkardı. Soldado'nun pasında Aatıf ceza sahası dışından yaptığı muhteşem vuruşla farkı ikiye çıkardı.

Bu golden sonra oyunun kontrolünü tamamen ele geçiren Fenerbahçe ilk yarıyı rahat bir tempoda götürmeyi başardı ve 44. dakikada da farkı 3'e çıkardı. Giuliano'nun nefis topuk pasında Soldado, Vedat ile karşı karşıya kaldı. İki hamlede kendisinin 2. takımının 3. golüne izma atmış oldu. Daha önce Sivas'a 3 gol atan yıldız isim Süper Lig kariyerinde 2 maçta 5 gole ulaşmış oldu.

2. yarıda Fenerbahçe'nin oyun dominasyonu devam etti ve sarı lacivertliler 4. golü de buldu. 58. dakikada Şener sağ kanattan ceza sahasına girdi ve güzel bir vuruşla skoru 4-0'a getirdi.

Kalan bölümde oyunu istediği gibi yönlendiren Fenerbahçe, pozisyon vermedi. 86. dakikada Dirar'ın asistinde Giuliano'nun golüyle fark 5'e çıktı. Brezilyalı yıldız Süper Lig'deki 13. golüne de imza atmış oldu.

Böylece şampiyonluk yarışındaki rakiplerinin kayıpsız geçtiği haftayı 3 puanla tamamladı ve puanını 51'e yükselterek yarışa devam dedi. Kasım 2016'daki Rize deplasmanından bu yana ilk kez 5 gol atan Fenerbahçe, bu sezonki en farklı galibiyetine de imza attı.

Kayserispor ise üstüste 2. yenilgisiyle 41 puanda kaldı. .