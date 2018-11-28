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Federasyon'un Fatih Terim'e ödeyeceği tazminata hakkaniyet indirimi
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Spor - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Federasyon'un Fatih Terim'e ödeyeceği tazminata hakkaniyet indirimi

Türkiye Futbol Direktörlüğü görevinden alınan Fatih Terim'in 13 milyon TL'lik fesih tazminatı mahkemelik olmuştu. Tazminatla ilgili kararını veren mahkeme Terim'e 5 milyon 250 bin TL tazminat ödenmesine karar verdi.

Fatih Terim'in görevden alınmasının ardından 12 milyon 950 bin TL'lik tazminatı, Türkiye Futbol Federasyonu ile tecrübeli teknik adam arasında krize dönüşmüştü. Mahkemeye giden TFF, Terim'in tazminatında itiraz etmişti. Davayı karara bağlayan mahkeme, Terim'in TFF'den alacağı tazminata 'hakkaniyet' indirimi uyguladı. Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Terim'e 5 milyon 250 bin TL tazminat ödeyecek.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Türkiye Futbol Federasyonu arasındaki davada yeni bir gelişme daha yaşandı. İstanbul 17. İş Mahkemesi'nin davalı TFF'nin davacı Fatih Terim'e 12 milyon 950 bin liranın erken fesih bedeli olarak ödenmesine hükmetmesinin ardından harekete geçen Türkiye Futbol Federasyonu, mahkemenin verdiği karara itiraz etmişti. Üst mahkemede görülen dava sonrasında TFF'nin itirazı ve İş Mahkemesi'nin verdiği karar incelendi ve "HAKKANİYET" indirimi yapılarak; Fatih Terim'in TFF'den sadece 5 milyon 250 bin TL almasına karar verdi ve İş Mahkemesi'nin ilk kararına göre ödenmesi gereken 7.7 milyon TL'yi iptal etti. Hem Fatih Terim tarafı hem de TFF tarafı, verilen kararı iki hafta içerisinde Yargıtay'a taşıyabilecek.


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