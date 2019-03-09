Fatma Şahin gözyaşlarına boğuldu

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti il eski ve yeni yöneticileri ile bir araya geldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti il eski ve yeni yöneticileri ile bir araya gelerek toplantı düzenledi. Bir restoranda düzenlenen toplantıda partililere seslenen Fatma Şahin bazı açıklamalarda bulundu.

Gözyaşlarına Boğuldu

Fatma Şahin, "Benim sınavım her zaman büyük olmuştur. Bir eksik varsa bendendir, bir hata varsa o da benden kaynaklıdır. Etten, kemikten yaratıldım, hata varsa o da bana aittir. Ama o ilk gün AK Parti'yi girerken neyse gerçek niyetim bugün de böyledir. Her şeyi de sınav olarak görmemek lazım. Allah'ım itibarımı ve şerefimi asla elimden almasın." ifadelerine yer verdi.