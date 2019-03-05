Fatma Girik taburcu oldu

Türk sineması ve Yeşilçam'ın usta isimlerinden Fatma Girik bir süredir tedavi gördüğü hastaneden bugün taburcu edildi.

Uzun süredir hastanede tedavi gören Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik'in son sağlık durumu hakkında net bir açıklama geldi. Duyurduğu kötü haberler nedeniyle 'Sanat dünyasının felaket tellalı' olarak adlandırılan Onur Akay bu haberi veren isim oldu.

Taburcu Edildi

Hidrosefali sebebiyle beyninden ameliyat olan Yeşilçam'ın efsane ismi Fatma Girik'in bugün taburcu edildiği ifade edildi. Usta sanatçının şu an evinde olduğunu söyleyen Akay, "Fatma Girik daha öncesinde de evinde düşmüş ve daha sonrasında hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Kendisi bugün taburcu edildi ve durumu şu anda oldukça iyi." dedi.