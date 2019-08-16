Fatih Ürek hastaneye kaldırıldı

Bodrum'da olan ünlü şarkıcı Fatih Ürek, 40 dereceye yükselen ateşi sonrasında apar topar hastaneye kaldırıldı.

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in, ateşi 40 dereceye kadar yükselmesi sonrasında Bodrum'da özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ürek, sosyal medya hesabından bir fotoğraf yayımlayarak konuyla ilgili açıklama yaptı.

Hastanede müşahede altında tutulan Fatih Ürek, kendine gelmesinin ardından hastaneden paylaşım yaptı. Serumlu bir fotoğrafını paylaşan Ürek, "Bu kadar koşturma. Olacağı buydu" notunu yazdı.