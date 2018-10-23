Fatih Terim Schalke maçı öncesi sakat oyuncuları açıkladı

Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda yer alan Galatasaray, yarın akşam Alman temsilcisi Schalke 04'ü ağırlayacak. TT Stadyumu'na başlayacak mücadele öncesi basının karşısına geçen teknik direktör Fatih Terim, sakat oyuncuların çokluğuna dikkat çekti. Bursaspor maçında Fernando, Feghouli ve Serdar Aziz'i kaybeden Terim, sakat oyunculara rağmen takıma güvendiğini söyledi.

Fatih Terim, TT Stadyumu'nda düzenlediği basın toplantısına Sinan Gümüş ile katıldı. Bursaspor maçında yaşanan sakatlıklara değinen tecrübeli çalıştırıcı Fernando, Feghouli ve Serdar Aziz'in yanı sıra Emre ve Henry'nin Schalke karşısında oynamayacağını belirtti.

SCHALKE'NİN SIRALAMADAKİ YERİ YANILTMASIN

Schalke, Ümit Hoca tarafından izlendi. Benim de izlediğim analiz sonunda vardığım sonuç şu. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Alman ligindeki sıralamadaki yeri kimseyi yanıltmasın. Schalke o tablonun üst yerlerinde olacak bir takım.

KÖTÜ DEVAM EDECEK ANLAMINA GELMEZ

Genç antrenörleriyle iyi maçlar oynadılar. Sezona kötü başlamış olabilirler ama kötü devam edecek anlamına gelmez. 1 puan alsaydık Porto'dan niye 3 değil diye hayıflanacakken 1 puan bile alamadık. Taraftarlarımız sabırla hiçbir saniye yanımızdan ayrılmamalılar. Taraftarımıza ihtiyacımız olduğu maçlardan biri. Her hatayı hoş gören bir atmosfere ihtiyacımız var. Çok iyi bir takımla oynayacağımızdan emin olabilirsiniz.

GÜLÜYORSAM NEŞELİYİMDİR

Gülüyorsam ben neşeliyimdir. Saha kenarındaki o resmimiz kafaya nakşedildiği için... Benim güldüğüm, eğlendiğim anlar da var. İnşallah onları da koyarlar. Ben dahil hiçbir Galatasaraylının gülmemesi için bir sebep yok. Lideriz, Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Oyunun 40. dakikasından itibaren hiçbir hamleniz yok. Devre arası oyuncularıma şunu söyledim. Oyun sanki 11'e 10 oynanıyor. Oyuncularımda öyle bir efekt yarattı bu durum. Sakatlanıp yalnız bırakacağım diye düşündü sanırım oyuncularım.

BAZI ŞEYLERİ KORUYAMIYORUZ

Ben her şeyi gördüm, biliyorum dememek lazım. Bu da benim başıma ilk kez geldi. Maçtan sonra ben gece buraya geldim. Analizcilerle izledik. En zoru da budur, puan kaybettiğin maçı tekrar izlemek. 4 saat uçup, arkasından antrenman arkasından maç oynadığınız zaman başınıza bir iş gelebilir. Bunu buradan söyleyeyim UEFA takip ediyor. Koruyamıyoruz bazı şeyleri. Bizim tek sıkıntımız kadromuzun derin olmayışı. Ona da çok fazla suç bulmamak lazım.

KAYBETTİĞİMİZDE DEĞİL PES ETTİĞİMİZDE YENİLİRİZ

Sakatlıktan korkuyorum tabii ki. Herkes korkar. Ben başka türlü korkuyorum. Eğer bir takımın inancı, güveni, hırsı yoksa... Ben böyle bir sakatlıktan korkarım. Bu sakatlıktan korkmam. O yüzden de suratım böyle. (Gülüyor)

Kaybettiğimizde değil pes ettiğimizde yeniliriz. O şekilde bakmak lazım.

BELHANDA'NIN PERFORMANSI

Belhanda oynasa, oynamasa, iyi oynasa, kötü oynasa hep tartışılıyor. Bunların sebebi sanırım oyuncular gelirken beklentilerin yüksek tutulması. Bir defa Belhanda, düzgün davranan bir futbolcu. Bir yeri ağrımadan sakatım, izin istiyorum dediğini duymadım. Çok memnunum ondan. Sağ kenar değil, sol kenar da oynayabilir. Ocak ayında takımımıza katkı yaptığımızda kenarda da oynayabilecek oyunculardan. Antrenmanda bile hırsı çok yüksek zaman zaman zor tutuyoruz. İşin esprisi. Daha iyi oyunlar ben de bekliyorum tabii.