Fatih Terim nikah tazeledi

Süper Lig takımlarından Galatasaray sezon sonu gelmeden teknik direktör Fatih Terim'in sözleşmesini uzatmanın peşine düştü.

Fatih Terim'in avukatı Rezan Epözdemir ile görüşen Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak'ın tecrübeli hoca ile her konuda anlaştığı belirtildi. 5 yıllık imza atılırken, 2024'ün Mayıs ayına kadar geçerli olacak olan sözleşmenin detaylarının gelecek haftalarda TFF'ye kadar işletileceği kaydedildi.

Tazminat Maddesi Olmayacak

Fatih Terim yeni bir taleple bulunmazken, eski kontratla yola devam edileceği ve yıllık 3 milyon euro kazanacak olan Terim'in sözleşmesinde tazminat maddesinin de bulunmayacağı ifade edildi.