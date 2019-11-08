Fatih Terim istifa edecek mi?

Süper Lig takımlarından Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim'in devre arasında istifa edeceği iddia edildi.

Real Madrid karşısında alınan 6-0'lık mağlubiyet sonrasında çok sinirlenen Teknik Direktör Fatih Terim, yapılan transferler hakkında yönetime sert bir mesaj gönderirdi. Tecrübeli çalıştırıcı "Çok uzun zamandır, hem içeriye hem dışarıya mesajlar veriyorum. Aslında en önemli olan söyleyemediklerim. Arasındaki uçurum derler, öyle bir laf var" sözleri bir anda gündeme oturdu.

Yaz ayı transfer döneminde 13 futbolcuyu kadrosuna katan ve genelde tecrübeli oyuncuları tercih eden Galatasaray'da yönetimle Fatih Terim arasındaki ipler iyice gerilirken, başarılı çalıştırıcının son haftalarda "Futbolcuların Geçmişine Değil Geleceğine Yatırım Yapmalıyız" ifadeleri ise sancıyı bir kat daha artırıyor.