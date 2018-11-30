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Fatih Terim'in sabrı taşı devre arası yollar ayrılıyor
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Spor - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Fatih Terim'in sabrı taşı devre arası yollar ayrılıyor

Lokomotiv Moskova karşısındaki etkisiz futbol Fatih Terim'in sabrını taşırdı. Tecrübeli teknik adam devre arası birçok isimle yolların ayrılmasını isteyecek.

Galatasaray'da son haftalarda art arda alınan kötü sonuçlar sonrası teknik direktör Fatih Terim'in sabrı taştı. Lokomotiv Moskova maçında sahadaki kötü futbol sonrası oldukça sinirlenen kurt hoca, Ocak ayında operasyonun sinyalini "Bize Ocak ve Haziran'da sabır gösterin. İstenilen takım oluşturacağız" ifadeleriyle verdi.

Sarı-kırmızılı camiadan edinilen bilgilere göre sürekli sakatlık geçiren ve süre aldığı maçlarda bekleneni bir türlü veremeyen Eren Derdiyok, gönderilecek isimlerin başında geliyor. Eren'in ardından Terim ile sorun yaşadığı bilinen Sofiane Feghouli'nin de ilk fırsatta gönderilecek isimler arasında olduğu gelen bilgiler arasında.

DEVRE ARASINDA GÖNDERİLECEK İSİMLER

Fatih Terim'in gözünden düşen Brezilyalı Maicon, 18 yaşındaki Ozan'a formayı kaptırması sonrası yedek kulübesine demir attı. Süper Lig'de formanın yüzünü unutan Maicon'un devre arasında gönderileceği tahmin ediliyor.

Galatasaray'da taraftarla yıldızı barışmadan Belhanda'nın ise geleceği belirsizliğini koruyor. Belhanda'ya gelecek olası teklifleri dinleyecek olan yönetim, değerinde bir teklifle Belhanda ile de yolları ayıracak.

Zaman zaman başarılı maçlar çıkaran Onyekuru'nun ie en büyük problemi bir türlü istikrar performans gösterememesi. 21 yaşındaki yıldız adayı beklenen çıkışı yapamadı. Galatasaray, Onyekuru'nun bonservisini almak için ısrarcı olmayacak.

Ayrıca son iki ayda büyük bir düşüş yaşayan Rodrigues için gelen teklifler de değerlendirilecek.

Tecrübeli hoca, kesinlikle transfer istediğini her seferinde dile getiriyor. İşte Galatasaray'dan ayrılması beklenen isimler:

Ahmet Çalık, Eren Derdiyok, Maicon, Sinan Gümüş, Onyekuru, Feghouli, Belhanda, Selçuk İnan, Rodrigues

Kaynak Yeniçağ: Galatasaray'da büyük operasyon!


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