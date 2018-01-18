Transfer döneminin sessiz takımı Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in Cengiz Ünder ısrarı sürüyor. Henüz herhangi bir isme imza attırmayan Galatasaray'da Terim'in raporu doğrultusunda hareket eden yönetim Roma'da forma giyen genç oyuncu için girişimlerini hızlandırdı.

İtalyan basınında yer alan habere göre geçtiğimiz sezon 14 milyon Euro'ya Başakşehir'de transfer edilen genç yeteneğin Roma'da istediği süreyi henüz alamadığına dikkat çekilirken, Galatasaray'da kiralık olarak geçireceği bir sezonun Cengiz'in Roma'daki forma şansını yükseltebileceği ifade edildi.

FATİH TERİM ISRARCI

Sezon başında 14 milyon euro bonservis bedeliyle Başakşehir'den Roma'ya transfer olan 20 yaşındaki futbolcu için Fatih Terim'in de ısrarcı olduğu vurgulandı.

Roma'da 2017 yılının en iyi genç futbolcusu seçilen Cengiz Ünder'i kiralamak istediği iddia edilen sarı-kırmızılıların, bu transferde tüm şartları zorladığı ifade edildi. İtalyan ekibiyle 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcu, bu sezon 13 resmi karşılaşmada toplam 411 dakika sahada kaldı