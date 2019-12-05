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Fatih Terim'e istifa çağrısı
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Spor - - Editör: Tuğçe Gürel

Fatih Terim'e istifa çağrısı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı taraftarların hedefi altına girdi. Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor'a 2-0 kaybeden Galatasaray'da Fatih Terim için bazı taraftarlar istifa çağrısında bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı taraftarların hedefi altına girdi. Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor'a 2-0 kaybeden Galatasaray'da Fatih Terim için bazı taraftarlar istifa çağrısında bulundu.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Galatasaray sahasında Tuzlaspor'a 2-0 mağlup olarak beklemediği bir sonuç aldı. Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim, Tuzlaspor maçında sahaya çıkardığı ilk 11 ve yaptığı değişikliklerle eleştirilerin odağı oldu.

Sosyal medya kullanıcıları, Fatih Terim'in son dönemdeki performansı nedeniyle istifa etmesi gerektiğini savunurken, bir kısım kullancı ise Terim'i savunarak tecrübeli hocaya destek verdi.


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