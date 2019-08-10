Fatih Terim'den Çalhanoğlu'na övgü

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'den Hakan Çalhanoğlu açıklaması geldi. Terim oyuncu ile çok iyi anlaştığını söyledi.

Galatasaray, Fiorentina ile İtalya'da oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekipte, teknik direktör Fatih Terim, akşam antrenmanı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Floransa şehrine geldiği için heyecanlı olduğunu ifade eden Fatih Terim, "19 sene önceden bahsediyoruz. O zaman böyle antrenörlerin hala da öyle de Avrupa'da İtalya gibi bir ülkede çalışabilmesi kolay değildi. Çok heyecanlıydık, istekliydik, arzuluyduk. Ne ben onları unuttum ne de onlar beni. Fiorentina benim ikinci yuvam. Galatasaray ve Fiorentina'yı ayrı tutmak lazım. Burada beni en çok etkileyen şey çok samimi bir sevgi görmemdi. Ben ve ailem burada çok mutlu olduk. Burada bir İtalyan gibi yaşadık, burası evimiz oldu. Arada buraya geliyorum, onlar da davet ettiler. Fiorentina benim için hep ayrı kalacak. Bana Federico Chiesa'yı beğeniyor musun diye sordular. Bende beğendiğimi ancak Enrico Chiesa'nın daha büyük oyuncu olduğunu söyledim. Umarım geçer dedim" diye konuştu.

Terim, "Hakan Çalhanoğlu beğendiğim bir oyuncu, milli takımda olduğum dönemde de onu sürekli oynattım. Sahada her şeyi yapabilen bir oyuncu, çok önemli bir karakter. Bu sene de ona güveniyorum, iyi işler yapacaktır." diyerek sözlerini noktaladı.