Fatih Terim ameliyat oldu

Son oynanan Fiorentina hazırlık maçının ardından Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in bel fıtığı ameliyatı olduğu ifade edildi.

Deneyimli Teknik Direktör Fatih Terim, Galatasaray'ın Fiorentina ile oynadığı ve 4-1 mağlup olduğu hazırlık maçı sonrasında ameliyat edildi. Kafileyle birlikte İstanbul'a dönen Terim, Galatasaray'a da sponsor olan hastanede bel fıtığı ve dar kanal ameliyatı geçirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada Terim'in durumunun iyi olduğu ve tedavisine devam edildiği belirtildi.

Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim, bir süredir belinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle takımımızın İstanbul'a varışıyla sponsor hastanemiz Liv Hospital Beyin Cerrahisi kliniğine getirilmiş ve Prof. Dr. Mustafa Kemal Hamamcıoğlu başkanlığında başarılı bir bel fıtığı ve dar kanal ameliyatı geçirmiştir.

Hocamızın durumu iyi olup tedavisi devam etmektedir.