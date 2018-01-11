Fatih Terim altyapıyı eski yıldızlara emanet etti

Galatasaray'da beklenildiği üzere Fatih Terim, tam yetki ile Florya'yı teslim aldı. A takımın yanında altyapıyla da yakından ilgilenen tecrübeli çalıştırıcı Hasan Şaş, Ümit Davala ve Taffarel'in yanı sıra bir çok önemli ismi Florya'ya getirmeye devam ediyor. Altyapıdan oyuncu çıkarmak isteyen Terim, Necati Ateş, Gökhan Zan ve Elmander'i altyapı sorumluluğuna getirdi. Eski yıldızları bir bir Florya'ya çağıran Terim, "Kafamda farklı bir proje var. Galatasaray altyapısından her zaman bir şeyler çıkmıştır. Yine çıkacak." dedi.

Sarı-kırmızılılarda altyapı sorumluluğuna getirilen Gökhan Zan, sosyal medyadan yaptığı açıklamalarında şu ifadeleri kullandı: “Beni bu önemli göreve layık gören değerli hocam Fatih Terim'e minnet borçluyum. #neredekalmıştık"

ELMANDER FLORYA'YA GELİYOR

Öte yandan geçtiğimiz günlerde futbolculuk kariyerini sonlandırdığını açıklayan Johan Elmander de Terim'in istedi doğrultusunda Florya'ya geliyor. Necati, Gökhan ve Elmander'i altyapının başına getiren Terim, eski yıldızlardan A takımın hücüm hattını organize etmelerini de istedi.