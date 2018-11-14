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Fatih Terim 9 maç daha kulübede olamayacak
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Spor - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Fatih Terim 9 maç daha kulübede olamayacak

Fenerbahçe maçı nedeniyle Fatih Terim'e verilen 7 maçlık men cezasının ardından tecrübeli teknik adamın sert açıklamaları nedeniyle PFDK 3 maç men cezası daha verdi.

Galatasaray Teknik Direktör Fatih Terim, Fenerbahçe maçının ardındna PFDK'ya sevk edilmiş ve 7 maç men cezası almıştı. Tecrübeli teknik adam aldığı cezanın ardından yaptığı sert açıklamalar nedeniyle 3 maç men cezası daha aldı. Kayserispor deplasmanında maçı tribünden izleyen Fatih Terim, 9 maç daha kulübeye ve soyunma odasına inemeyecek.

Profesyonel Futbolcu Disiplin Kurulu (PFDK) Fatih Terim'e verdiği cezayı arttırdı. 7 maç men cezası alan Terim, bunlardan ilkini Kayserispor-Galatasaray maçını tribünden izleyerek çekmişti. Sonrasında Fenerbahçe maçının hakemi Fırat Aydınus'u çok sert ifadelerle eleştiren Terim'e, PFDK tarafından toplamda 10 maç men cezası verildi.

PFDK, ayrıca Galatasaray Kulübüne ise resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulması nedeniyle 135 bin lira para cezası uygulanmasına hükmetti.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 13.11.2018 tarih ve 29 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.
GALATASARAY A.Ş.'nin, 06.11.2018 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 135.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

GALATASARAY A.Ş. başkanı MUSTAFA CENGİZ'in, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 60 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

GALATASARAY A.Ş. başkanı MUSTAFA CENGİZ hakkında, 06.11.2018 tarihinde medyaya yaptığı açıklamalar nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

 GALATASARAY A.Ş. teknik sorumlusu FATİH TERİM'in, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 14.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Cezanın infazının, devam eden cezasının infazının bitimini takiben başlatılmasına, Karar verilmiştir."


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