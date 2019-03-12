Fatih Tekke görevinden ayrıldı

Spor Toto 1. Lig takımlarından İstanbulspor'da teknik direktör Fatih Tekke dönemi resmen sona erdi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'da Teknik Direktör Fatih Tekke bugün yönetim ile son bir görüşme yaptıktan sonra görevinden istifa ettiğini belirtti. Yönetim de gerçekleştirilen toplantının ardından, Fatih Tekke ile yolların karşılıklı olarak ayrıldığını resmen açıkladı.

Yollar Ayrıldı

İstanbulspor tarafından yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Fatih Tekke bugün Kulüp Başkanımız ile bir görüşme gerçekleştirerek takımdan ayrılmaya karar verdiğini bizlere söyledi. Teknik Direktörümüz Fatih Tekke'nin bu isteği doğrultusunda karşılıklı olarak yollarımızı ayırmış durumdayız." ifadelerine yer verdi.