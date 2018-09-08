Fatih'te tramvay kazası 2 turist yaralandı

İstanbul'un en kalabalık bölgelerinden Fatih Beyazıt'ta kırmızı ışıkta karşıdan karşıya geçmek isteyen iki turiste tramvay çarptı. Kazada 1 turistin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvay, Beyazıt mevkiinde kazaya karıştı. Edinilen ilk bilgilere göre kırmızı ışıkta yolun karşısına geçmek isteyen 2 Japon turist tramvayın çarpması sonucu yaralandı. Kadın oldukları öğrenilen turistlerin isimleri şöyle: Yoko Takahashi (58) ve Tami Ishıda (48)

ÇEVRE SAKİNLERİ YARDIMA KOŞTU

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Yaralı kadınlar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın, kadın turistlerin kırmızı ışık yanmasına rağmen yolun karşısına geçmeye çalıştıkları sırada meydana geldiği ifade edilirken, Yoko Takahashi'nin (58) hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle tramvay seferleri Bağcılar istikametinde bir süre aksadı.