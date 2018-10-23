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Fatih Portakal: Kılıçdaroğlu cesaretsiz
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Gündem - - Editör: Sefa Koçak

Fatih Portakal: Kılıçdaroğlu cesaretsiz

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada Andımız tartışmalarına girmemesine Fatih Portakal sert tepki gösterdi.

Danıştay'ın andımız kararı, MHP ile AK Parti'nin ittifakının dağılmasında rol oynarken siyasiler bugünkü meclis grup toplantılarında Andımız tartışmalarına ilişkin görüşlerini yüksek sesle dile getirdi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, parti tabanının oldukça hassas olduğu Andımız tartışmalarına girmedi. 

Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısını izleyen Fox TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, sosyal medya Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

KILIÇDAROĞLU CESARETSİZ

Fatih Portakal, resmi Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı; ''Meclis'te CHP Lideri konuşuyor flaş olarak verebilecek henüz daha etkili cümlesi yok. CHP'de bu konuşma metinlerini kim hazırlıyor? “Andımız” meselesine girme cesareti gösteremeyen bir ana muhalefet lideri var TR'de. CHP liderinin gerekçesi ne olabilir ki acaba? Olsa olsa oy kaygısı ve esas olan cesaretsizlik.''

fatih


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