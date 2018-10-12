Fatih Portakal'dan gündem yaratacak rahip Brunson iddiası

ABD'li papaz Andrew Brunson'ın yargılanmasına başlandı. ABD ile Türkiye arasında krize olan papaz Brunson hakkında önemli bir iddia öne süren gazeteci Fatih Portakal, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bugün 4'üncü kez hakim karşısına çıkan Andrew Brunson'ın iadesi konusunda ABD'nin ısrarı sürerken Türkiye cephesinden gelen mesajlar 'yargı bağımsızdır, işine karışamayız' yönünde. Brunson'ın olası iadesiyle ilgili görüşlerini paylaşan Fatih Portakal, Brunson'ın serbest bırakılarak ülkesine gönderileceğine inandığını söyledi.

Rahip Brunson'ın serbest kalacağını iddia eden Portakal şunları yazdı:

-Düşüncem şu: Brunson adlı kontrolle serbest kalır. Erdoğan ve adalet bakanlığı “bu karara katılmıyoruz ama bağımsız yargının kararı,” der. ABD kısmen mutluluk duyduğuna dair açıklamalarda bulunur. Sonra ne mi olur? Bekleyip görürüz. Sadece bir tahmin tabi.

-ABD'li yetkili hem bırakılacağını hem sonrasında Brunson'un pılısını pırtısını toplayıp ülkesine döneceğini umuyor. Bu söylediğine göre, tarifeli uçakla gidecek hali yok ya, uçağı da gönderilmiştir kanımca