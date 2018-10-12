Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMKADIN
Fatih Portakal'dan gündem yaratacak rahip Brunson iddiası
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Gündem - - Editör: Sefa Koçak

Fatih Portakal'dan gündem yaratacak rahip Brunson iddiası

Fox TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD'li papaz Brunson'ın uçakla ülkesine gönderildiğini öne sürdü.

ABD'li papaz Andrew Brunson'ın yargılanmasına başlandı. ABD ile Türkiye arasında krize olan papaz Brunson hakkında önemli bir iddia öne süren gazeteci Fatih Portakal, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bugün 4'üncü kez hakim karşısına çıkan Andrew Brunson'ın iadesi konusunda ABD'nin ısrarı sürerken Türkiye cephesinden gelen mesajlar 'yargı bağımsızdır, işine karışamayız' yönünde. Brunson'ın olası iadesiyle ilgili görüşlerini paylaşan Fatih Portakal, Brunson'ın serbest bırakılarak ülkesine gönderileceğine inandığını söyledi.

Rahip Brunson'ın serbest kalacağını iddia eden Portakal şunları yazdı:

-Düşüncem şu: Brunson adlı kontrolle serbest kalır. Erdoğan ve adalet bakanlığı “bu karara katılmıyoruz ama bağımsız yargının kararı,” der. ABD kısmen mutluluk duyduğuna dair açıklamalarda bulunur. Sonra ne mi olur? Bekleyip görürüz. Sadece bir tahmin tabi.

-ABD'li yetkili hem bırakılacağını hem sonrasında Brunson'un pılısını pırtısını toplayıp ülkesine döneceğini umuyor. Bu söylediğine göre, tarifeli uçakla gidecek hali yok ya, uçağı da gönderilmiştir kanımca


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Nefes Nefese bitiyor mu? Nefes Nefese final bölümü ne zaman?
Fatih Portakal'dan gündem yaratacak rahip Brunson iddiası
Avrupalı teknik adamlar UEFA Uluslar Ligi'ni tartışıyor
Kılıçdaroğlu'ndan yerel seçimde ittifak açıklaması
Galatasaray'ın yıldız ismi İspanyol ekiplerinin radarında
Cengiz Ünder dünya devinin listesine girdi
Erdoğan: Komandolarımız teröristlere dünyayı dar ediyor
Devlet hastanesinde doktor anne ve oğluna saldırdı
Kız öğrencileri taciz ettiği iddiasıyla yargılanan Din Kültürü öğretmeni serbest bırakıldı
-
Çok Okunanlar
Hastasının saldırısına uğrayan Dr. Fikret Hacıosman hayatını kaybetti - Fikret Hacıosman kimdir?
Hastasının saldırısına uğrayan Dr. Fikret Hacıosman hayatını kaybetti - Fikret Hacıosman kimdir?
Endonezya'da depremin neden olduğu tsunamide bilanço ağır
Endonezya'da depremin neden olduğu tsunamide bilanço ağır
Antalya'da yıldız yağmuru var
Antalya'da yıldız yağmuru var
Düğün hazırlığı yapan genç balkondan düşerek hayatını kaybetti
Düğün hazırlığı yapan genç balkondan düşerek hayatını kaybetti
Ticaret Bakanlığı Ankara'daki ekmek zammını durdurdu
Ticaret Bakanlığı Ankara'daki ekmek zammını durdurdu
Fransız aktör Vincent Cassel Antalya Film Festivalinde
Fransız aktör Vincent Cassel Antalya Film Festivalinde
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Hamilelikte Pilates
Hamilelikte Pilates
Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?
Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?
Son Haberler
Nefes Nefese bitiyor mu? Nefes Nefese final bölümü ne zaman?
Nefes Nefese bitiyor mu? Nefes Nefese final bölümü ne zaman?
Fatih Portakal'dan gündem yaratacak rahip Brunson iddiası
Fatih Portakal'dan gündem yaratacak rahip Brunson iddiası
Avrupalı teknik adamlar UEFA Uluslar Ligi'ni tartışıyor
Avrupalı teknik adamlar UEFA Uluslar Ligi'ni tartışıyor
Kılıçdaroğlu'ndan yerel seçimde ittifak açıklaması
Kılıçdaroğlu'ndan yerel seçimde ittifak açıklaması
Galatasaray'ın yıldız ismi İspanyol ekiplerinin radarında
Galatasaray'ın yıldız ismi İspanyol ekiplerinin radarında
Cengiz Ünder dünya devinin listesine girdi
Cengiz Ünder dünya devinin listesine girdi
Erdoğan: Komandolarımız teröristlere dünyayı dar ediyor
Erdoğan: Komandolarımız teröristlere dünyayı dar ediyor
Devlet hastanesinde doktor anne ve oğluna saldırdı
Devlet hastanesinde doktor anne ve oğluna saldırdı
Kız öğrencileri taciz ettiği iddiasıyla yargılanan Din Kültürü öğretmeni serbest bırakıldı
Kız öğrencileri taciz ettiği iddiasıyla yargılanan Din Kültürü öğretmeni serbest bırakıldı
Suriyeliler küçük kıza tecavüz etti iddiası Denizli'yi ayağa kaldırdı
Suriyeliler küçük kıza tecavüz etti iddiası Denizli'yi ayağa kaldırdı
İzmir Adliyesi'nde gaz sızıntısında 1 kişi hayatını kaybetti
İzmir Adliyesi'nde gaz sızıntısında 1 kişi hayatını kaybetti
Türkiye genelinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
Türkiye genelinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Kadın Sağlık