Fatih Bulut'a son 1 haftada 2 dava

Çok Sevdim Yalan Oldu parçası ile ünlenen Fatih Bulut'a son 1 hafta içerisinde 2 dava birden açıldı.

Sosyal medyada fenomen haline gelen 'Çok sevdim yalan oldu' şarkısına klip çekmesinin ardından adını milyonlara duyurmayı başaran Fatih Bulut'un başı ikinci derde girdi. Tek şarkıyla ünlenen Bulut'a bir haftada iki dava birden açıldı.

Mersin'de yaşayan besteci Aşık Hüseyin Akan, Çok Sevdim Yalan Oldu'nun bestesinin kendisine ait olduğunu söyleyerek hem şarkıcıya hem de yapım şirkete dava açtı. Şarkısının çalıntı olduğu söylenen Bulut, çıkan haberlerin ardından Mersin'e gitti. Bulut, şarkının yüzde 65'inin ait olduğu ortaya çıkan Aşık Hüseyin Akan'ı ziyaret etti ve ikili arasında anlaşma sağlandı. Anlaşma sonrası açıklama yapan Hüseyin Akan, Bulut'a açtığı davayı geri çektiğini söyledi.

Popüler olduktan sonra başı dertte kurtulmayan Bulut bu sefer de 2008 yılında çalıştığı menajeriyle sorun yaşadı. Müzik kariyerine ilk olarak Kayseri'de düğün şarkıcılığı yaparak başlayan Fatih Bulut'un 2008 yılında menajerlik anlaşması imzaladığı Mehmet Adıgüzel, sözleşmeye aykırı hareket edip, başkasıyla anlaştığını öne sürdüğü şarkıcıya avukatı aracılığıyla 1 milyon liralık ihtarname gönderdi. İhtarname yollayan menajerin avukatı Mehmet Pekmezci, aynı zamanda şarkıcının müzik listelerinde yer alan eserlerinin çoğunun Bulut'un eski menajerine olduğunu söyledi.