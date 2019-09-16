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Fatih Bulur ile Aşık Hüseyin Akan buluştu
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Magazin - - Editör: Tuğçe Gürel

Fatih Bulur ile Aşık Hüseyin Akan buluştu

Sosyal medya üzerinde 'Çok sevdim yalan oldu' isimli şarkısı ile ünlenen Fatih Bulut, şarkının yüzde 65'inin ait olduğu ortaya çıkan Aşık Hüseyin Akan'ı ziyaret etti.

Sosyal medya üzerinde 'Çok sevdim yalan oldu' isimli şarkısı ile ünlenen Fatih Bulut, şarkının yüzde 65'inin ait olduğu ortaya çıkan Aşık Hüseyin Akan'ı ziyaret etti.

'Çok sevdim yalan oldu' şarkısıyla ünlenen Fatih Bulut, şarkının yüzde 65'inin ait olduğu Aşık Hüseyin Akan'ın yanına gitti. Adının hırsıza çıktığını söyleyen Bulut, "Hüseyin ağabeyi evinde ziyaret ettik. Olay tatlıya bağlandı" dedi. Aşık Hüseyin Akan ise Fatih Bulut'a açtığı davayı geri çektiğini söyledi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Aşık Hüseyin Akan'ı evinde ziyaret edip, bir süre sohbet eden Fatih Bulut, ardından basın mensuplarına açıklama yaptı. Bulut, "Gelişmeler karşısında adım hırsıza çıktı. Hüseyin ağabeyin yanındayız, ortada yanlış anlaşılma var. Hüseyin ağabey her şeyi anlatacak" derken, Aşık Hüseyin Akan ise "Ben sana hırsız demedim" dedi.


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