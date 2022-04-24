Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları

Vizyona heyecan ve sihir meraklısı sinemaseverlere göre 2021 yapımı Fantastik Canavarlar filmi girdi. Karanlık büyücü Gellert Grindelwald, büyücülük dünyasının kontrolünü ele geçirmek için harekete geçer.

Bunu öğrenen Profesör Albus Dumbledore, önce onu tek başına durdurmaya çalışır. Ancak bunu başaramayan Dumbledore, aralarında büyücüler, cadılar ve cesur bir Muggle fırıncıdan oluşan ekibin yönetimini Büyüzoolog Newt Scamander'a emanet eder. Tehlikeli bir görevi üstlenen ekip, bir yandan canavarlarla mücadele ederken bir yandan da gün geçkitçe sayıları artan Grindelwald'un müritleriyle savaşır. Giderek artan riskler karşısında Dumbledore daha ne kadar kenarda bekleyebilecektir ki?



YÖNETMEN: David Yates

SENARİST : J.K. Rowling, J.K. Rowling

OYUNCULAR: Eddie Redmayne, jude Law, Mads Mikkelsen

ORJİNAL ADI: Fantastic Beasts: The Secrets Of Dumbledore