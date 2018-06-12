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Fallout 76 oynanış videosu, çıkış tarihi, bütün detaylar
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Teknoloji - - Editör: Özgür ÖZ

Fallout 76 oynanış videosu, çıkış tarihi, bütün detaylar

Bethesda Softworks tarafından geliştirilen Fallout 76 adına birçok detay E3 2018 konferansında açıklandı.

Fallout 76 için oyunun geliştiricisi Bethesda Softworks, E3 2018 konferansında oyunla ilgili birçok yeni bilgiyi açıkladı. Öncelikle oyun ile ilgili en büyük gelişme online olması. Evet doğru duydunuz Fallout 76'ı isterseniz arkadaşlarınızla birlikte oynayabilirsiniz. Evet yine doğru duydunuz isterseniz dedim, çünkü oyunu tek başınızada oynayabielceğiniz açıklandı. Yani sadece online bir oyun olmayacak Fallout 76. Oyun 14 Kasım 2018'de PlayStation 4, Xbox One ve PC için piyasada olacak.

Oyunun özelliklede online kısmını merak edenler için onlarca video yayınlandı. Yayınlanan videoları hemen aşağıdan izleyebilirsiniz. Bunun yanında oyun için bir Betada düzenlenecek. Yalnız Betaya sadece oyunu ön sipariş yapanlar katılabilecek.

Oyun henüz kutulu sürümden ön siparişe açıldığı için Steam Türkiye'de ne kadara satıldığını söyleyemiyoruz. Oyunun tanıtılan sürümlerinde 199.99 dolarlık bir etikete sahip Power Armor sürümünüde bulunuyor.

Fallout 76'nın 14 Kasım'da çıkacağını hatırlatalım ve sizleri yayınlanan oynanış videoları ile yalnız bırakalım.


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