Fallout 76'nın ön sipariş fiyatı cep yakıyor

E3 2018 fuarına sayılı günlrt kala duyurulan Fallout 76 ön siparişe açıldı. E3 konferansında sahne alan Bethesa Softworks, Fallout 76'yı daha detaylı bir şekilde tanıtmıştı.

Fallout serisini ilk defa online ortama taşıyacak olan Fallout 76'yı almak için ödeyeceğiniz bedel ise çok yüksek.

Oyunun Standart Edition'nu 349 TL iken Tricentennial Edition için 449 TL'yi gözden çıkarmanız lazım. Oyunun PlayStation Store ve Xboz Store üzerinden ön sipariş verebilirsiniz. Ön sipariş verdiğiniz taktirde bazı bonuslara erişeceksiniz. Bonuslar şu şekilde:

Hemen ön sipariş ver ve Fallout 76 B.E.T.A.'ya erişim kazan.

Tricentennial Edition içeriğinde oyun ile birlikte şu dijital bonus oyun öğeleri bulunuyor: Tricentennial Power Zırh ve Silah Kişiselleştirme, Müthiş Yakışıklı Vault Boy Maskot Kafası, Vatansever Sam Amca Kıyafeti, Vault Boy İfadesi, Birinci Sınıf Tricentennial Atölye Posterleri ve Resim Çerçevesi!



Fallout 76, 14 Kasım'da PlayStation 4, Xbox One ve PC için piyasada olacak.